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Политика

18:03

Песков опроверг информацию об объединении России и Белоруссии

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не предлагала Белоруссии объединение стран, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин не предлагал главе Белоруссии Александру Лукашенко полное стирание границ между двумя странами, сообщил Песков в ответ на вопрос об оглашении данного предложения российской стороной.

"Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства", – прокомментировал Песков.

Ранее информацию о потенциальном объединении России и Белоруссии передавало агентство Bloomberg.

Кроме того, Песков ответил на критику российских СМИ со стороны Лукашенко. Пресс-секретарь президента отметил, что отношение к Белоруссии – вопрос редакционной политики изданий, указав на свободу российского медиапространства.

10 февраля первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что его страна хотела бы покупать нефть у России по цене, составляющей 83-85% от общемировой стоимости нефти. Ранее он говорил, что белорусские нефтеперерабатывающие компании будут приобретать российскую нефть по ценам мирового рынка.

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