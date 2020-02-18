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Москва 24

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Политика

18 февраля, 11:24

В Минске оценили вероятность войны между Россией и Белоруссией

политика за рубежом

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что между Москвой и Минском будет война.

Давыдько счел подобное заявление официального лица страны необдуманным, а также отметил, что Пристайко с легкостью говорит об этом потому, что Киеву нечего терять во взаимоотношениях с Москвой.

Он добавил, что отношения Минска с РФ непростые, как и у любых государств, однако заверил, что война между странами просто немыслима, никогда такого не произойдет. Депутат также указал на то, что белорусы и россияне – братские народы, а потому "за это надо держаться".

"Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с РФ абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне", – приводит РИА Новости слова Давыдько.

Помимо этого, он уточнил, что мелкие конфликты экономического характера между Белоруссией и Россией не должны перерасти в политические и тем более военные.

Ранее Пристайко заявил, что если граждане Белоруссии захотят оставаться независимыми, то их неизбежно ожидает война с Россией, подобная той, что сейчас происходит на Украине.

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