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Политика

18 февраля, 07:59

На Украине предрекли войну между Россией и Белоруссией

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Белоруссию ждет неизбежная война с Россией в том случае, если страна захочет оставаться независимой. С таким мнением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он рассказал, что несколько лет назад заявлял белорусским журналистам о войне с Россией, сходной с той, что происходит на Украине.

"Сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше", – приводит РИА Новости его слова.

Пристайко заявил, что донес свою позицию до президента Белоруссии Александра Лукашенко, и отметил, что надеется на ошибочность своих прогнозов.

"Он сам несколько раз дал понять, что белорусские военные будут воевать", – отметил глава украинского ведомства.

По словам Пристайко, совет с его стороны заключается в том, чтобы в случае нападения РФ сразу начать воевать, а не придерживаться спокойной и разумной позиции, обращаясь за помощью к иностранным коллегам.

Ранее Песков прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес России. Белорусский лидер заявлял, что при недостаточных поставках нефти из России в феврале будет начат "отбор" трубы, по которой сырье идет транзитом на Запад. Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн.

В Москве же несмотря на подобные заявления выразили намерение продолжить диалог с Белоруссией по данному вопросу.

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