Песков прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес России

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Москва планирует продолжить диалог с Минском, несмотря на то, что в высказываниях президента Белоруссии Александра Лукашенко эмоции берут верх. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти", – цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента не прокомментировал заявления Лукашенко по поводу "отбора из транзитных труб".
"Там иногда, действительно, эмоции берут верх", – сказал Песков.
Ранее Лукашенко заявил, что при недостаточных поставках нефти из России в феврале начнет "отбор" трубы, по которой сырье идет транзитом на Запад. Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн.
По его словам, на переговорах в Сочи он договорился с российскими компаниями. При этом Лукашенко подчеркнул, что никого не шантажировал.
Президент Белоруссии резюмировал, что Минск не просил у Москвы дешевую нефть, так как готов приобретать сырье по мировой цене и перерабатывать. Белорусский лидер заключил, что Минск планирует покупать альтернативное российскому сырье, включая американское, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".
В Минске прошли митинги против интеграции Белоруссии с Россией
В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.
Отмечалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск заявил, что американские компании способны удовлетворить потребности Минска в нефти на сто процентов.
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