В Лондоне сообщили о готовности ввести санкции против Белоруссии

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Фото: depositphotos/ligora
Великобритания и ее международные партнеры готовы ввести санкции против отдельных лиц, ответственных за насилие в отношении протестующих в Белоруссии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.
"Нужно наказать виновных и привлечь белорусские власти к ответственности. Над чем и будет работать Великобритания с нашими международными партнерами", – говорится в сообщении.
Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. На их фоне по всей стране начались массовые протесты. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.
В Минске сторонники и противники Лукашенко провели самые масштабные акции
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