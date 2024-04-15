Израиль отменил ограничения, введенные перед атакой Ирана

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Израильские власти отменили некоторые запреты, которые были установлены вечером 13 апреля в ожидании атаки со стороны Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

В частности, был снят запрет на проведение занятий в системе образования, а также отменены лимиты на число участников собраний.

Ранее сообщалось, что авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ранее введенные ограничения на полеты в своих странах.

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.

Президент США Джо Байден выступил с решительным осуждением атаки Ирана на Израиль. Он отметил, что благодаря действиям американских военных удалось сбить почти все прибывающие в Израиль беспилотники и ракеты.