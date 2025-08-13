В Турции зарегистрировали более 1 200 толчков после землетрясения

Фото: ТАСС/АР/Berkman Ulutin

Более 1 200 афтершоков зарегистрировали сейсмологи после землетрясения в провинции Балыкесир в Турции. Об этом рассказало Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясении амплитудой 6,1 произошло 10 августа. Предположительно, очаг залегал на глубине 11 километров, однако толчки ощущались не только в эпицентре в Балыкесир, но также доходили и до Стамбула.

В результате, по данным РИА Новости, в провинциях Балыкесир, Маниса и Бурса было повреждено 193 здания, многие из которых обрушились. Кроме того, сообщается о 29 пострадавших и одном погибшем.

Однако в ведомстве добавили, что по состоянию на 09:30 среды произошло еще 1 235 афтершоков, магнитуда 19 из которых превысила 4. О росте числа пострадавших не сообщается.

Также серия землетрясений произошла на Камчатке. Сейсмологи зафиксировали сразу несколько толчков магнитудой от 5,2 до 8,8. По информации специалистов, оно стало самым сильным за весь инструментальный период.

Более того, землетрясение вызвало несколько волн цунами, а также проснулись сразу несколько вулканов на Камчатке. В том числе вулкан Крашенинникова, который ни разу не извергался за всю историю наблюдений.