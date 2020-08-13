В Минске проходят небольшие акции солидарности с задержанными

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Минске проходят акции солидарности с задержанными в ходе протестов против признания результатов президентских выборов в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Вдоль проспекта Независимости у кинотеатра "Октябрь" в цепь выстроились около 20 человек. У некоторых участников в руках цветы. Такие же цепи солидарности можно увидеть в районе метро "Каменная горка", "Малиновка", "Петровщина".

Проезжающие мимо автомобили подают сигналы. Правоохранительные органы в происходящее не вмешиваются.

В соцсетях пишут, что из изоляторов временного содержания начали выпускать задержанных ранее протестующих, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Протестные акции начались в Белоруссии вечером 9 августа после состоявшихся выборов президента республики. Было объявлено, что действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент – Светлана Тихановская – более 10%.

С 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. По словам Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа.

СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

