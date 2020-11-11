СМИ узнали о планах США ввести дополнительные санкции против "Северного потока – 2"

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Власти США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, представители нижней палаты конгресса США и сената согласились внести в законопроект оборонного бюджета на 2021 год поправки о новых санкциях по газопроводу. В документе говорится, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию. Источники агентства при этом уточнили, что санкции не планируют распространять на Германию.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце декабря 2019 года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций. Сотрудники ведомства предоставили 30 дней компаниям, которые попадают под расширенную интерпретацию, чтобы свернуть свою деятельность.

В этом же месяце оператор строительства газопровода "Северный поток – 2 Nord Stream 2 AG объявил о новых санкциях против проекта со стороны США. Представители компании подчеркнули, что напрямую санкции затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции. Специалист отметил, что на данный момент неизвестны только точные сроки завершения работ.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.