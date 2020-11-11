RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена

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Фото: ТАСС/Carolyn Kaster/AP
Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал информацию о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков от Пенсильвании, лишив его тем самым большинства на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.
Бивен отрицает все обвинения. По его словам, портал никогда не прогнозировал чью-либо победу в Пенсильвании.
На интерактивной таблице на сайте RealClearPolitics у Байдена 259 голосов, при этом Пенсильвания окрашена в серый цвет как "колеблющийся" штат, где не решен исход голосования.
Ранее Байден прокомментировал нежелание действующего президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах, назвав это позором.
20 января 2021 года состоится инаугурация новоизбранного президента США. Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов на данный момент остаются неизвестными.
Ведущие американские телеканалы сообщили, что на выборах лидерство захватил кандидат от демократов Джо Байден. 7 ноября он заявил, что избран президентом США.
Трамп также заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке украсть выборы. Кроме того, действующий президент США пообещал представить "шокирующие вещи" о голосовании в штате Невада.
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