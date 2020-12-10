Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях

Видео: youtube.com/Space Videos

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытательном полете.

Момент падения попал на видео. Зрители увидели, как ракета на большой скорости врезается в поверхность Земли. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Впрочем, несмотря на инцидент, глава SpaceX Илон Маск назвал испытания успешными.

"Поздравляем команду SpaceX, черт возьми!" – написал он у себя в Twitter.

Этот старт стал первой попыткой корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом. Также это был первый полет с тремя двигателями Raptor, которых в конечной версии должно быть шесть.

В сентябре Илон Маск опубликовал фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 километров. В начале сентября прототип без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.

Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), заканчивались неудачей. SpaceX разрабатывает систему из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ожидается, что она позволит доставлять в космос спутники, экипажи и грузы.