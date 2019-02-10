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12:51

Полковник армии Венесуэлы признал Гуаидо президентом страны

за рубежом политика

12:51

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Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos

Венесуэльский полковник сухопутных войск Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, передает ТАСС.

В соцсетях появилось видео, в котором человек в военной форме, представившийся полковником Рубеном Альберто Пазом Хименесом, заявил о признании Гуаидо президентом Венесуэлы. Он призвал венесуэльские власти пропустить гуманитарную помощь, доставленную в специальный центр по ее распределению в колумбийском приграничном городе Кукута, на территорию государства.

В конце января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики),

В качестве главы государства его поддержал руководитель Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. За Гуаидо высказывались капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес и полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Венесуэлы в США.

Россия поддержала Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что Штаты намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Кроме России, Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле. Подробности пока держат в секрете. СМИ утверждали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.

за рубежом политика

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