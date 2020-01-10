Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский не исключил версию попадания ракеты в Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). В то же время президент Украины подчеркнул, что она не подтверждена, передает "Интерфакс".

По словам Зеленского, представители страны участвуют в расследовании причин крушения самолета. Он призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить доказательства комиссии, которая занимается расследованием.

Зеленский отметил, что цель Украины – установить неопровержимую правду. "Мы считаем, что это ответственность всего международного сообщества перед семьями погибших и перед памятью жертв этой катастрофы", – заметил он, подчеркнув, что ценность человеческой жизни превыше любых политических мотивов.

Ранее премьер-министры Канады и Британии Джастин Трюдо и Борис Джонсон заявили, что обладают информацией о том, что самолет по случайности могла сбить иранская зенитная ракета.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли.

Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому самолету. Сообщалось, что специалисты исключили подобное развитие событий после анализа действий пилотов лайнера.

Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

