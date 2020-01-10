Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана

11:25
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский не исключил версию попадания ракеты в Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). В то же время президент Украины подчеркнул, что она не подтверждена, передает "Интерфакс".
По словам Зеленского, представители страны участвуют в расследовании причин крушения самолета. Он призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить доказательства комиссии, которая занимается расследованием.
Зеленский отметил, что цель Украины – установить неопровержимую правду. "Мы считаем, что это ответственность всего международного сообщества перед семьями погибших и перед памятью жертв этой катастрофы", – заметил он, подчеркнув, что ценность человеческой жизни превыше любых политических мотивов.
Ранее премьер-министры Канады и Британии Джастин Трюдо и Борис Джонсон заявили, что обладают информацией о том, что самолет по случайности могла сбить иранская зенитная ракета.
Самолет компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли.
Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому самолету. Сообщалось, что специалисты исключили подобное развитие событий после анализа действий пилотов лайнера.
Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.
Названы четыре версии авиакатастрофы в Тегеране
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: