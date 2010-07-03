Немецкий детектив готов передать России материалы по делу MH17

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Частный детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов опубликовать итоги своего расследования катастрофы рейса МН17 с именами виновных и предоставлением снимков со спутников США.

Он готов пойти на этот шаг, если Совместная следственная группа (ССГ) не примет его материалы после повторного запроса.

Реш настаивал на публичной передаче данных, так как в его адрес поступали угрозы. Но это не устроило прокуратуру Голландии.

Он отметил, что не может заставить никого из следственной группы принять обнаруженные им сведения, но может обнародовать их "вместе с Малайзией, Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать", сообщает РИА Новости.

Он также сообщил, что намерен привлечь к изучению данных Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Официальным расследованием авиакатастрофы борта MH-17, произошедшей 17 июля 2014 года, занимаются Нидерланды. Расследование частному немецкому сыщику заказал анонимный клиент, переговоры велись через доверенное лицо. Позднее Реша привлекли к делу в качестве свидетеля.



Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу.

Ранее Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы ССГ, а ЕС призвал Рoссию "принять на себя ответственность и в полной мере сoтрудничать в прoведении расследования".

