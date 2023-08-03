Вещание французских СМИ France 24 и RFI заблокировали в Нигере

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Вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI (Radio France Internationale) заблокировали в Нигере, где ранее произошел государственный переворот. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на медиагруппу France Medias Monde.

"По информации многочисленных источников на месте, вещание RFI и France24 в стране было остановлено", – сказано в сообщении.

Там отметили, что медиагруппа осудила подобное решение и подчеркнула, что оно было принято вне правовых рамок.

Уточняется, что эти СМИ в последние месяцы цензурировались в Мали и Буркина-Фасо.

По информации агентства, RFI и France24 – основные иновещательные французские медиа в Африке. Они освещают французскую точку зрения на происходящее в мире и на континенте.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий местной президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани.

После захвата власти мятежники рекомендовали мировым государствам не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями. Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что любая военная интервенция в Нигер будет равносильна объявлению им войны.

Захватившие власть мятежники обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента страны Мохамеда Базума. В Париже это обвинение отвергли.

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