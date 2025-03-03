Папа Римский вновь находится на ИВЛ

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У Папы Римского Франциска произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Он находится на искусственной вентиляции легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Служба отметила, что приступы случились из-за скопления эндобронхиальной слизи и бронхоспазма. В связи с этим врачи провели понтифику две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильного секрета.

В настоящее время Папа Римский остается в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков.

88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля. В Ватикане тогда заявили, что он не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием были отменены.

Позже выяснилось, что Папе Римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.

Через некоторое время у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.

2 марта служба печати Святого престола сообщала о стабильном состоянии Папы Римского. При этом уточнялось, что перспективы выздоровления остаются неопределенными.

