Медведев прогнозирует рост числа стран, одобривших российскую вакцину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что число стран, одобривших российскую вакцину от коронавируса, может увеличиться в ближайшее время. Об этом он сообщил в ходе совещания о производстве и внедрении новых вакцин от COVID-19.

"Уже в 15 странах вакцины одобрили. Ожидаем, что в ближайшее время их число увеличится", – отметил он.

Ранее Медведев заявил, что во втором полугодии 2021 года в гражданский оборот планируют выпускать не менее 18 миллионов доз вакцины "Спутник V" каждый месяц.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле и некоторых других странах.

Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.