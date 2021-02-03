Медведев рассказал, сколько доз "Спутника V" будут выпускать во втором полугодии

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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что во втором полугодии 2021 года в гражданский оборот планируют выпускать не менее 18 миллионов доз вакцины "Спутник V" каждый месяц. Об этом сообщает ТАСС.

"Объем этой вакцины постепенно увеличивается", – обратил внимание зампредседателя СБ на совещании о ходе работы по производству и внедрению новых вакцин. К концу первого полугодия 2021 года планируется выпустить более 90 миллионов доз данной вакцины.

Медведев также уточнил, что объем производства другой российской вакцины от COVID-19 к концу первого полугодия 2021 года должен достигнуть 5 миллионов доз. Речь идет о препарате "Эпиваккорона". С июня, по его словам, должны выпускать не менее 1,5 миллиона доз такого препарата.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" создали на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.