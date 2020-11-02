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Политика

20:25

У премьер-министра Грузии выявили коронавирус

за рубежом политика

Фото: ТАСС/ZURAB KURTSIKIDZE/EPA

У премьер-министра Грузии Георгия Гахарии выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

"У премьер-министра Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Георгий Гахария себя чувствует хорошо и продолжает лечиться дома", – говорится в сообщении.

Ранее коронавирус диагностировали у мэра Ижевска Олега Бекметьева. Он выразил сожаление, что не сможет в ближайшее время принимать активное участие в жизни города. Бекметьев также призвал соблюдать меры предосторожности.

До этого стало известно, что тест лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на коронавирус дал положительный результат. Депутат перешел на режим самоизоляции.

Аналогичное предписание соблюдал министр здравоохранения Михаил Мурашко из-за выявленного у одного из членов семьи COVID-19. 30 октября Мурашко вышел из режима самоизоляции и перешел к полному рабочему дню.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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