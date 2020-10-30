Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко вышел из самоизоляции и приступил к работе, сообщает ТАСС. Три теста на наличие у него коронавируса показали отрицательные результаты.

По словам помощника министра Алексея Кузнецова, Мурашко уже провел несколько совещаний с руководством Минздрава и принял участие во внешних мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию. У одного из членов его семьи выявили положительный тест на коронавирус.