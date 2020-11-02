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Политика

03:08

Санду обошла Додона на выборах главы Молдавии после обработки 98% протоколов

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Экс-премьер Молдавии Майя Санду вышла в лидеры на выборах президента республики. Об этом информирует ЦИК.

Как пишет РИА Новости, после обработки 98% протоколов Санду набрала 34,39% голосов. При этом действующий президент Игорь Додон имеет 34,11% голосов.

Ранее сообщалось, что в Молдавии пройдет второй тур выборов президента. Он состоится 15 ноября, так как ни один кандидат не набрал большинства голосов.

Во втором туре встретятся Додон и Санду. Победителем признают кандидата, получившего простое большинство.

ЦИК признал выборы президента в Молдавии состоявшимися. Явка на 17:00 составила свыше 33%, это более чем 942 тысячи избирателей.

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