Президент Армении не утвердил повторное предложение уволить главу Генштаба

16:01
Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом сообщает ТАСС.
"Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа", – заявили в аппарате главы государства.
Кроме того, Саркисян обратился в Конституционный суд страны с просьбой рассмотреть закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года.
Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, но президент страны не подписал указ.
Позже Армен Саркисян провел встречу с премьер-министром страны. Руководители Армении обсудили внешнеполитическую ситуацию. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что президент в сложившейся обстановке руководствуется только интересами страны.
Минобороны Армении призвало не втягивать военных в политику
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