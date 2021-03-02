Президент Армении не утвердил повторное предложение уволить главу Генштаба

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа", – заявили в аппарате главы государства.

Кроме того, Саркисян обратился в Конституционный суд страны с просьбой рассмотреть закон "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, но президент страны не подписал указ.

Позже Армен Саркисян провел встречу с премьер-министром страны. Руководители Армении обсудили внешнеполитическую ситуацию. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что президент в сложившейся обстановке руководствуется только интересами страны.

