Минобороны Армении призывает не втягивать ВС в политические процессы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Вооруженные силы Армении не стоит втягивать в политические процессы, заявили в министерстве обороны страны. Сообщение опубликовано на сайте военного ведомства.

"Мы требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы и не подчинять безопасность страны собственным интересам", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВС в полной мере выполняют свои задачи по обеспечению безопасности страны независимо от политических процессов.

Ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна. Он заявил, что не поддерживает ни одну из политических партий.

Позднее стало известно, что после отказа президента Никол Пашинян намерен повторно направить ему предложение об увольнении Гаспаряна. Теперь Саркисян должен будет в течение трех дней или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

