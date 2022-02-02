Вирусолог рассказал о последствиях отмены всех антиковидных ограничений в Дании

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Отмена всех коронавирусных ограничений в Дании приведет к росту заболеваемости на 10–20%, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.
Дания с 1 февраля отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Подданные королевства больше не обязаны носить маски и иметь COVID-паспорта. В стране снова откроют ночные клубы и рестораны. Также отменили лимит на количество людей в закрытых помещениях. C начала года еще несколько европейских стран также ослабили карантинные меры.
Власти Дании пошли на такой кардинальный шаг, принимая во внимание, что "Омикрон"-штамм, несмотря на высокую заразность, очень редко вызывает тяжелое течение болезни, подчеркнул ученый. Также власти учли высокий процент ревакцинированных жителей. По оценке властей, третью дозу вакцины в Дании получили около 60% всего населения. У возрастной группы старше 40 лет, для которой COVID-19 более опасен, количество людей с иммунитетом приближается к 100%, полагает Скулачев.
Вирусолог отметил, что единственное ограничение, которое не стоило бы отменять в Дании, – обязательное ношение масок в общественных местах.
"Ношение масок в помещениях снижает вирусную нагрузку. Будет у вас тяжелый COVID-19 или легкий, в том числе зависит и от того, какую дозу вируса вы получили, когда заразились. А эту дозу очень сильно снижает маска. Я не очень понимаю, зачем это отменять. Вся Азия ходит в масках в сезон гриппа уже десятки лет и отчасти благодаря этому меньше болеет коронавирусом", – сказал Скулачев.
По мнению специалиста, полная отмена коронавирусных ограничений в Дании вызвана во многом социально-политическими факторами. "Накопившаяся у людей за два года усталость от ограничений могла повлиять на решение властей", – сказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.
Вирусолог отмечает, что в России не стоит спешить отменять коронавирусные ограничения вслед за европейскими странами.
18 января в Москве продлили до 1 апреля домашний режим для людей старше 60 лет и хронически больных граждан. Помимо этого, на этот срок продлевается и требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Позднее в Минтруде рекомендовали российским работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. По информации Минтруда, в настоящее время в России в дистанционном формате работают около трех миллионов человек.
В Финляндии 1 февраля отменят некоторые коронавирусные ограничения
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