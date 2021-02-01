В МИД РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме

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В министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, где введено чрезвычайное положение из-за переворота.

"К сожалению, основным политическим силам этой страны не удалось разрешить возникшие разногласия по итогам состоявшихся в ноябре 2020 года парламентских выборов", – отмечается на сайте ведомства.

В МИД РФ призвали решить сложившуюся ситуацию в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны.

Также в ведомстве напомнили, что военные власти Мьянмы пообещали через год провести новые выборы в местный парламент.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу МИД республики Аун Сан Су Чжи. Свои действия они объяснили тем, что на прошедших выборах произошли махинации.

На данный момент в Мьянме находятся 70 россиян. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь посольства России Антон Анисимов.