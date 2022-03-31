Песков переадресовал в Минтранс вопрос о безопасности полетов SSJ100

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о безопасности полетов на самолетах Sukhoi Superjet 100 в связи с прекращением техобслуживания двигателей компанией PowerJet. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Минтранс.

"Мы не следим за авиационной безопасностью, это не входит в наши полномочия", – заявил Песков.

Пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet 100 оснащаются турбовентиляторными двигателями SaM146, производством которых занимается совместное российско-французское предприятие PowerJet. Также компания осуществляла техническое сопровождение данных двигателей.

Ранее в Минпромторге рассказали о расширении производства самолетов SSJ 100. Уточнялось, что в России ежегодно планируется производить около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями.

