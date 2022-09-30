Матвиенко назвала выступление Путина мощным посланием мировому сообществу

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Выступление Владимира Путина на церемонии принятия в состав РФ новых территорий является мощным посланием всем членам международного сообщества, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я бы даже сказала, что это не выступление, это такое мощное послание не только Федеральному собранию, органам власти, народу России, но это послание мировому сообществу", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Матвиенко, речь президента была очень сильной, убедительной, доказательной, эмоциональной и соответствующей его личному почерку. Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что президент всегда лично готовится к подобным выступлениям, поэтому тонко "прочувствовал то, о чем говорит".

"Очень важно, чтобы послание нашего президента услышали не только в России, услышали, прочли и задумались над тем, что происходит", – добавила Матвиенко.

30 сентября Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. В частности, президент отметил, что Россия сражается за возможность защититься от порабощения и не дать вычеркнуть русскую культуру.

Также Путин назвал героями российских военных, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, и затронул тему защиты традиционных ценностей, подчеркнув, что Россия не приемлет навязывание извращений детям.

После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Владимир Путин выступил на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов

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