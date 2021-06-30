Путин рассказал, зачем встречался с Байденом

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Владимир Путин ответил на вопрос, зачем он встречался с президентом США Джо Байденом.

В ходе прямой линии президенту задали вопрос, зачем он встречался с главой Белого дома, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США мало что зависит.

Путин подчеркнул, что от президента Соединенных Штатов многое зависит.

"Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы, но от него многое зависит", – добавил российский лидер.

Глава государства выразил мнение, что отношения РФ и США войдут в нормальные рамки благодаря переосмыслению собственных приоритетов и осознанию, что период однополярного мира позади.

"Я очень рассчитываю на то, что осознание того, что мир меняется – а в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, – приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе, с США войдут в нормальные рамки", – сказал он.

По его словам, в США ученые и аналитики рекомендуют своему политическому руководству и объясняют ему, что период однополярного мира позади.

"Наши партнеры в США с одной стороны понимают это, поэтому [состоялась] встреча в Женеве. С другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение. Отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение с учениями, провокациями и санкциями", – заявил президент.

По его словам, в данной ситуации многое зависит от главы Белого дома, но политическая система США имеет свои сдержки и противовесы.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июня.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.

Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь, Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".

