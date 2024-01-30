30 января, 14:21Политика
В Кремле рассказали о рабочем графике Путина в преддверии выборов
Фото: kremlin.ru
У Владимира Путина очень плотный график, поэтому на предвыборные мероприятия будет выделяться не так много времени, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, чем предвыборная кампания российского лидера будет отличаться от его обычного графика.
"Вы знаете, мало чем. Собственно, так и раньше было. <...> Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен – это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия", – ответил он.
Ранее Песков рассказал, что Путин не будет принимать участие в предвыборных дебатах.
О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента РФ. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом.
Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня
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