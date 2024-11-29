Песков: размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта

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Размещать миротворцев можно только с согласия конфликтующих сторон. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отреагировав на информацию о планах Запада разместить "миротворческий контингент" на Украине.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что западные страны могут приступить к оккупации Украины для восстановления ее боеспособности.

Чтобы реализовать подобный план, им, по мнению СВР, необходимо будет развернуть на территории Украины миротворческий контингент, численность которого составит около 100 тысяч военных.

В результате украинские территории будут распределены между европейскими странами. Украинскую часть побережья Черного моря могут отдать Румынии, запад Украины – Польше, центр и восток страны – Германии, а север с регионом Киева достанется Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине и заявил, что на каком-то из этапов для этого могут потребоваться европейские миротворцы.

По его мнению, в зоне конфликта необходимо размещение "многонациональных европейских сил", которые будут помогать украинцам охранять и патрулировать границу. Он отметил, что создание подобных сил невозможно без участия Великобритании и ее военных.

