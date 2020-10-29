Губернатор Подмосковья Воробьев сделал прививку от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сделал прививку от коронавируса. 30 октября ему введут второй компонент, сообщает телеканал "360".

"Я тоже сделал прививку. Мерил после 14 дней, у меня не было антител. Вот завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится", – отметил глава региона.

В Подмосковье готовят пункты и ресурсы для проведения массовой вакцинации. Прививка будут делать по ОМС.

Массовая вакцинация ожидается в конце января. По словам Воробьева, это позволит защитить население и избавиться от коронавируса.

Подмосковье находится на втором месте по числу заразившихся в России. Всего в регионе выявлено 85 762 случая заражения, выздоровели 63 825 человек, умерли 1 586.

Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса в начале сентября. По словам мэра, у него наблюдается хороший уровень антител, иммунитет держится.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве может начаться в конце ноября – начале декабря. "Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил", – подчеркнул мэр.