Губернатор Подмосковья Воробьев сделал прививку от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сделал прививку от коронавируса. 30 октября ему введут второй компонент, сообщает телеканал "360".
"Я тоже сделал прививку. Мерил после 14 дней, у меня не было антител. Вот завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится", – отметил глава региона.
В Подмосковье готовят пункты и ресурсы для проведения массовой вакцинации. Прививка будут делать по ОМС.
Массовая вакцинация ожидается в конце января. По словам Воробьева, это позволит защитить население и избавиться от коронавируса.
Подмосковье находится на втором месте по числу заразившихся в России. Всего в регионе выявлено 85 762 случая заражения, выздоровели 63 825 человек, умерли 1 586.
Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса в начале сентября. По словам мэра, у него наблюдается хороший уровень антител, иммунитет держится.
Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве может начаться в конце ноября – начале декабря. "Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил", – подчеркнул мэр.
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