Песков заявил, что не знает о местоположении Пригожина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где сейчас находится основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявил, что ему ничего об этом не известно.

"Я не располагаю такой информацией", – сказал представитель Кремля.

В ночь на 24 июня отряды частной военной компании "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат. При этом в Минобороны опровергли подобные данные.

В условиях произошедшего белорусский лидер Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

Лукашенко позже сообщил, что в ходе переговоров с руководителем группы гарантировал ему безопасность и вывод ЧВК в Белоруссию. Кроме того, белорусский лидер предложил Пригожину одну из заброшенных частей страны, где могли бы обосноваться бойцы.

27 июня Лукашенко сообщил о прибытии Пригожина в Белоруссию. При этом, как пояснил президент, страна может оказать помощь бойцам во временном размещении "за их счет".



Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" пригодилась бы белорусской армии