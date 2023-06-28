Захарова отреагировала на заявления США об экстрадиции Пригожина

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Любой гражданин России не подлежит выдаче другому государству и имеет право на поддержку со стороны РФ в вопросе попыток его привлечения к неправомерной уголовной ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления властей США об экстрадиции основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены добиваться экстрадиции Пригожина в случае, если тот окажется в стране, с которой у Америки заключен соответствующий договор. Предприниматель был объявлен в США в розыск по делу о "вмешательстве в выборы президента Америки".

"Что касается в целом юридического аспекта относительно экстрадиции, я могу сказать: любой гражданин России не подлежит выдаче другому государству и вправе рассчитывать на содействие со стороны России по ограждению его от неправомерных попыток привлечения к уголовной ответственности за рубежом", – цитирует Захарову ТАСС.

Вместе с тем дипломат добавила, что решение стран Африки о продолжении сотрудничества с ЧВК является их суверенным правом. Они вправе самостоятельно принять решение об условиях присутствия организации в государствах, заявила Захарова.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву, обвиняя ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы. Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Сообщалось, что Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

27 июня уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.



Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Белоруссию