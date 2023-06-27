Президент Польши назвал негативным сигналом размещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

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Варшава считает негативным сигналом новость о размещении бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде группы "Вагнера" в Белоруссию, а также перемещение туда ее руководителя. Все это для нас – очень негативные сигналы", – передает ТАСС его слова.

Ситуация обострилась в ночь на субботу, 24 июня, после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву, обвиняя ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и возвращении бойцов в полевые лагеря.

26 июня президент РФ предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.

27 июня Лукашенко подтвердил, что руководитель частной военной компании находится в Белоруссии. Глава Республики пообещал Пригожину безопасность и вывод ЧВК "Вагнер" в страну.



Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК "Вагнер" Пригожина в Белоруссию