Путин заявил, что был уверен в поддержке россиянами действий властей 24 июня

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и гражданами всей страны действий властей Российской Федерации во время мятежа 24 июня.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов в ходе встречи с российским лидером сказал, что на территории региона нет ни одного человека, не поддерживающего решения властей РФ, принятых 24 июня 2023 года.

"Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране", – передает ТАСС ответ Путина главе Дагестана.

В ночь на 24 июня отряды частной военной компании "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал белорусский лидер Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

27 июня Владимир Путин встретился с военнослужащими Минобороны РФ в связи со случившимся. Во время своего обращения он пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать семьи военных, которые погибли при подавлении попытки мятежа. По его словам, благодаря действиям российских военных в стране удалось избежать хаоса и гражданской войны.

Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа