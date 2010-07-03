Матвиенко призвала главу района Хакасии уйти в отставку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала запредельным поступком нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста.

"Это просто запредельно. Должны быть самые жесткие меры. Надо призвать коллегу, чтобы он не позорил весь муниципальный корпус. Ну, стыдно, уйди в отставку, какое ты имеешь моральное право после этого работать?" – цитирует Матвиенко "Интерфакс".

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков также предложил сенаторам призвать Зайцева покинуть свой пост.

"Мне кажется, что после такого скандала чиновник должен уходить в отставку. Я призываю к этому господина Зайцева, иначе, цепляясь за кресло, он дискредитирует своих коллег – глав других регионов", – сказал Пушков.

Он отметил, что стране не помешала бы практика добровольного ухода в отставку чиновников, замешанных в скандалах.

"Вообще, хорошо было бы, чтобы у нас начала утверждаться культура добровольного ухода в отставку после такого рода скандалов", – добавил он.

22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации, чтобы записать интервью с главой муниципального образования Ширинский района Сергеем Зайцевым.

Чиновнику, который в это время находился в своем рабочем кабинете, не понравились действия журналистов, и он толкнул корреспондента Ивана Литомина руками, а после этого повалил его на пол.

Поводом для скандала стали вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, оставшихся без крова после пожаров в 2015 году. В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Чиновник обвинил журналиста в провокации. Происшествие он назвал спланированной акцией и подал заявление в следственные органы.

Кроме того, он считает, что это не было нападением. По его словам, трое мужчин вошли в его кабинет, двое из которых были физически крепче него, а он был один.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что СЖР изучит обстоятельства случившегося. При необходимости там могут помочь пострадавшему журналисту.