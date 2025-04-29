Путин и Лукашенко провели четырехчасовые переговоры в Волгограде

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Переговоры Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко завершены. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Беседа двух лидеров проходила в закрытом формате в Волгограде. Переговоры продлились четыре часа.

Путин прилетел 29 апреля в Волгоград, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также обсудить развитие российско-белорусских отношений на встрече с Лукашенко.

Политики посетили мемориал "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане и почтил память защитников города. После лидеры выступили на итоговом заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее".

Путин на форуме предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о ВОВ, а также заявил о готовности построить вместе с белорусской стороной авиапредприятие.

