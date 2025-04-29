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29 апреля, 18:06

Политика

Путин заявил о готовности заложить совместный с Белоруссией авиазавод

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Россия готова заложить совместное с Белоруссией авиапредприятие. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома", – отметил он.

По словам российского президента, Минск смог сохранить часть авиационной промышленности СССР.

Кроме того, Путин назвал выдающимся результат экономического сотрудничества двух стран. Он уточнил, что в долларовом эквиваленте торговый оборот превышает 50 миллиардов.

Вместе с тем президент предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне. По его мнению, ее задачей должна стать консолидация общественных и политических сил граждан.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия никогда не потеряет Белоруссию. Он указал, что обе страны смогли в нелучшие времена сохранить единство благодаря сотрудничеству на региональном уровне. По мнению Лукашенко, если тогда Россия не поддержала "белорусские стремления", то таких отношений, как сейчас, не было бы.

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