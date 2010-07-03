Путин поедет на церемонию прощания с Жаком Шираком

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Владимир Путин поедет во Францию на церемонию прощания с Жаком Шираком, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Прощение пройдет в понедельник, 30 сентября, в Париже, передает РИА Новости. В церкви Сен-Сюльпис пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств.

В воскресенье состоится церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 год.

30 сентября объявили днем национального траура во Франции. В Париже после смерти политика приспустили флаги на всех официальных зданиях и открыли Елисейский дворец для круглосуточного посещения, чтобы любой желающий мог оставить соболезнования.

Шираку было чуть больше 40 лет, когда он возглавил кабинет министров Франции. В 1793 году он стал избранным мэром Парижа. Он оставался на этом посту целых 18 лет. Столичные жители благодарны ему за бережное отношение к исторической части Парижа. Ширак победил в мае 1995 года на президентских выборах, а в 2002 году при избрании на второй срок получил более 80 процентов голосов. Он оставался на посту президента Франции до мая 2007 года.

