Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

Владимир Путин выразил соболезнования семье бывшего президента Франции Жака Ширака в связи с его кончиной.
Президент РФ отметил, что Ширак получил уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный политик. Путин подчеркнул, что, общаясь с Шираком, он "искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях".
"В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Жак Ширак с 1977 по 1995 год был мэром Парижа. Затем в течение 12 лет он руководил страной, провел ряд масштабных социальных преобразований. За годы правления Ширак проводил внешнюю политику, используя риторику "многополярного мира". Получил поддержку населения за оппозиционные взгляды на начавшуюся в 2003 году войну на Ближнем Востоке. Одной из его реформ стало сокращение президентского срока с семи до пяти лет.
В 2008 году Шираку присуждена российская государственная премия в области гуманитарной деятельности. Ширак был одним из немногих иностранных политиков, которые знают русский язык. В молодости он даже перевел на французский одну из глав поэмы Пушкина "Евгений Онегин".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.