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15:27

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

власть за рубежом утраты общество

15:27

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин выразил соболезнования семье бывшего президента Франции Жака Ширака в связи с его кончиной.

Президент РФ отметил, что Ширак получил уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный политик. Путин подчеркнул, что, общаясь с Шираком, он "искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях".

"В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Жак Ширак с 1977 по 1995 год был мэром Парижа. Затем в течение 12 лет он руководил страной, провел ряд масштабных социальных преобразований. За годы правления Ширак проводил внешнюю политику, используя риторику "многополярного мира". Получил поддержку населения за оппозиционные взгляды на начавшуюся в 2003 году войну на Ближнем Востоке. Одной из его реформ стало сокращение президентского срока с семи до пяти лет.

В 2008 году Шираку присуждена российская государственная премия в области гуманитарной деятельности. Ширак был одним из немногих иностранных политиков, которые знают русский язык. В молодости он даже перевел на французский одну из глав поэмы Пушкина "Евгений Онегин".

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

власть за рубежом утраты общество

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