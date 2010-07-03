Дипломат рассказал о любви Жака Ширака к России

26 сентября, 20:15
26 сентября, 20:15
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Фото: ТАСС/ZUMA/G.Gaffiot
Бывший президент Франции Жак Ширак всегда выступал за дружеские отношения с Россией. Об этом рассказал дипломат, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе.
"Он был очень доброжелательным, заботливым, мягким человеком. Он всячески поддерживал ООН, приезжал к нам в Женеву. Поддерживал в социальных вопросах, в вопросах неравенства, несмотря на то, что он богатый человек и не социалист, но все равно у него это в голове было. Он, кстати, был переводчиком Пушкина и Толстого на французский язык. А когда любят русскую культуру, литературу, не могут не любить, естественно, и Россию", – цитирует ИА "НСН" дипломата.
Утром 26 сентября во Франции на 87-ом году жизни скончался Жак Ширак. Бывший президент страны умер в кругу семьи. В 2005 году он перенес инсульт и в последние годы состояние его здоровья неуклонно ухудшалось.
22-й президент Франции родился в семье банковского служащего. После учебы и службы в армии увлекся политикой. В 40 лет Ширак занял первый пост в правительстве – стал министром сельского хозяйства. После дважды занимал кресло главы правительства. Был мэром Парижа, на этом посту запомнился тем, что организовал программы помощи инвалидам, ввел специальные условия для бизнеса, ремонтировал достопримечательности столицы.
Успешная работа градоначальником принесла Шираку победу на президентских выборах 1995 года. Страной он руководил 12 лет. В 2008 году политику присудили российскую государственную премию в области гуманитарной деятельности.
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
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