Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта – Песков

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Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут начаться 29 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вряд ли они начнутся в понедельник.

"Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что шансы на договоренность между Россией и Украиной есть. Он подчеркнул, что Москва готова рассматривать разные локации для российско-украинских переговоров, в том числе Белград.

Ранее Лавров рассказал, что переговоры России и Украины возобновятся сегодня-завтра в Стамбуле в очном формате. Он напомнил, что, как только украинская сторона после начала специальной военной операции предложила начать переговоры, Москва согласилась.

Глава МИД отметил, что денацификация и демилитаризация являются обязательными для России элементами будущих договоренностей с Украиной. По словам Лаврова, представители нацбатальонов на Украине сейчас на практике осваивают нацистские методы ведения войны.

Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров российской и украинской сторон пройдет в очном формате 29–30 марта.

Глава делегации РФ отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что

переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело из-за непоследовательного поведения украинской стороны. По его словам, в процессе переговоров Киев отказывается от собственных предложений.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

