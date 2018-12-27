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13:15

В Госдуме поддержали участие Сергея Шнурова в "Евровидении"

власть культура

13:15

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поддержал идею отправить лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова на песенный конкурс "Евровидение-2019".

"У нас немного тех, кто хорошо поет. Группа "Ленинград" - это самое интересное, они смогли бы представить Россию на Евровидении в следующем году. Я думаю, их бы поддержали многие на конкурсе, в том числе страны СНГ", – приводит слова Чернышова Агентство "Москва". При этом он выступил против участия в конкурсе Ольги Бузовой – "это артист исключительно для нашего российского потребления и ничего больше", объяснил депутат.

Ранее букмекеры сообщили, что Шнуров и Бузова имеют равные шансы поехать на "Евровидение", вероятность составляет 14%. Наиболее вероятными участниками конкурса букмекеры считают певицу Manizha или бывшую солистку группы 5sta Family Юлианну Караулову (20%). "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Израиле.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин нелестно высказался о поклонниках группы "Ленинград" и назвал их лохами за то, что они поют на концертах песни с нецензурной лексикой. Шнуров ответил ироничным стихотворением, в котором пообещал стать поклонником певицы Валерии, жены Пригожина.

Также недавно Шнуров публично повздорил с Ксенией Собчак. На фоне слухов о разводе Собчак с Максимом Виторганом Шнуров упрекнул ее в том, что она делится в соцсетях подробностями своей личной жизни, а потом просит подписчиков не лезть не в свое дело. В ответ Собчак посоветовала Шнурову отправиться в дальнее путешествие.

власть культура

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