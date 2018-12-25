Бузова и Шнуров проигрывают в битве за "Евровидение"

Шансы российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова представить Россию на "Евровидении-2019", по оценкам букмекеров, примерно одинаковы. Об этом сообщил эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг букмекеров" Николай Соловьев, передает Агентство "Москва".
"Шансы Бузовой отправиться на "Евровидение" довольно неплохие – вероятность этого составляет примерно 14%. Столько же шансов у Шнурова и его группировки "Ленинград", – сказал он.
На прошлой неделе в группе "Ленинград" заявили, что коллектив не собирается участвовать в "Евровидении".
Аналитики полагают, что на "Евровидении-2019" от России, скорее всего, выступит Manizha либо Юлианна Караулова. Вероятность составляет по 20%.
Также есть шансы, что на следующее "Евровидение" поедет Баста – 6%. Букмекеры еще выделяют рэпера Элджея и молодых звезд 2018 года – Монеточку и Гречку.
Конкурс "Евровидение" пройдет в 2019 году 14-18 мая в Израиле.
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