Группа "Ленинград" отвергла участие в "Евровидении"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Группа "Ленинград" не собирается участвовать в "Евровидении", сообщил пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин.

Ранее поклонники в соцсетях предложили лидеру "Ленинграда" Сергею Шнурову представлять Россию на конкурсе, который пройдет в Израиле. При этом Гугучкин отметил, что такой вопрос ими даже не рассматривается.

"Эта история с предложением группе выступить на "Евровидении" повторяется с завидным постоянством. И, в общем, уже даже как-то комментировать неудобно это все. Мы в группе всерьез эту информацию не воспринимаем", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Гугучкина, группе и без "Евровидения" есть чем заняться. При этом ему ничего не известно, хотел бы Шнуров выступить на конкурсе отдельно от коллектива.

В сентябре были объявлены место и дата проведения 64-го "Евровидения". Международный песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. Первоначально израильская корпорация общественного вещания Kan представила три города-кандидата: Тель-Авив, Иерусалим и Эйлат. Однако, по мнению организаторов, именно Тель-Авив представил самую креативную и привлекательную заявку.

Израиль примет следующее "Евровидение" благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней Toy на конкурсе 2018 года в Лиссабоне. До этого Израиль становился местом проведения "Евровидения" в 1979 и 1999 годах.

При этом в начале сентября более 140 деятелей культуры и искусства из разных стран обратились к организаторам музыкального конкурса с призывом лишить Израиль права принимать "Евровидение". Авторы обращения настаивали, что израильские власти страны грубо нарушают права человека в Палестине.

Россия принимает участие в конкурсе с 1994 года. Страна несколько раз пропускала конкурс по разным причинам. В 2017 году Украина запретила въезд российской участнице Юлии Самойловой. В 2018 году певица все же выступила на конкурсе, но не прошла в финал. Россия впервые не вышла в финал "Евровидения".