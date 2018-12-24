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10:57

Собчак эмоционально ответила на пост Шнура

общество

10:57

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Собчак и Шнуров обменялись нецензурными стихами

Телеведущую Ксению Собчак задел пост в Instagram лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. В его словах она увидела нагнетание обстановки и вмешательство в ее личную жизнь, сообщает сайт "Дни.ру".

На фоне слухов о возможном разводе Собчак и Максима Виторгана, музыкант опубликовал в соцсети ироничное стихотворение, посвященное журналистке. В посте он отметил, что некоторые медиаперсоны сначала сами делятся подробностями своей жизни, а потом просят подписчиков не лезть не в свое дело.

По всей видимости, эти слова задели Собчак и она решила пройтись по Шнурову. Телеведущая посоветовала всем любопытным отправиться в дальнее путешествие и прихватить с собой лидера "Ленинграда".

В начале ноября столичный предприниматель Дмитрий Юрченко потребовал от Ксении Собчак вернуть долг, превышающий три миллиона рублей. Бизнесмен утверждал, что телеведущая взяла у него деньги и не выполнила обязанностей по договору.

общество

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