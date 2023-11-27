Cкифское золото принадлежит Крыму и должно храниться там – Песков

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Культурные ценности, известные под общим названием скифское золото, принадлежат Крыму и должны храниться там, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал передачу коллекции Украине. В настоящее время в Киеве происходит процесс таможенного оформления ценностей.

Коллекция скифского золота состоит из более чем двух тысяч предметов, они использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Мероприятие проходило с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме, когда Крым еще не был частью России.

После выставки часть коллекции отправили на Украину. Другую часть Нидерланды оставили в государстве до оглашения решения суда.

Впоследствии музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров. Культурные учреждения заявили, что смысла в передаче золота Украине нет – артефакты являются частью республики.

В итоге нидерландский суд решил передать скифское золото Киеву.

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