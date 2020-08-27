Путин рассчитывает на увеличение темпов строительства дорог в России

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы строительства дорог в РФ будут выше, чем сейчас, передает ТАСС.

Глава государства встретился с рабочими, участвовавшими в строительстве трассы "Таврида". Один из них задал вопрос по поводу сохранения нынешних темпов строительства дорог в России.

"Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас", – заявил Путин.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что трасса "Таврида" в Крыму официально открыта. Новую дорогу опробовал Путин. Он проехал на автомобиле "Аурус", пристегнув ремень безопасности, чтобы не нарваться на штраф.

После проезда Путин отметил, что трасса является современной и удобной, однако подчеркнул, что нужно сделать больше съездов для удобства туристов.