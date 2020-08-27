Путин рассчитывает на увеличение темпов строительства дорог в России

17:19
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы строительства дорог в РФ будут выше, чем сейчас, передает ТАСС.
Глава государства встретился с рабочими, участвовавшими в строительстве трассы "Таврида". Один из них задал вопрос по поводу сохранения нынешних темпов строительства дорог в России.
"Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас", – заявил Путин.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что трасса "Таврида" в Крыму официально открыта. Новую дорогу опробовал Путин. Он проехал на автомобиле "Аурус", пристегнув ремень безопасности, чтобы не нарваться на штраф.
После проезда Путин отметил, что трасса является современной и удобной, однако подчеркнул, что нужно сделать больше съездов для удобства туристов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: