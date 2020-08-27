В Крыму открыта трасса "Таврида"

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

Трасса "Таврида" официально открыта в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

По новому участку трассы во время торжественной церемонии открытия проехал Владимир Путин. Президент заявил, что трасса является современной и удобной. По его словам, для удобства туристов на трассе необходимо сделать больше съездов.

"Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать", – сказал Путин.

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что дороги в другие города и муниципалитеты Крыма от трассы "Таврида" будут построены до 2024 года. Он отметил, что вместе с трассой у жителей страны появился свободный доступ к Крыму и Севастополю.

Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум – в июле 2020 года. Полное завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.

Стоимость семи построенных участков дороги общей длиной 250,7 километра составляет 150 миллиардов рублей. На возведение восьмого участка выделено порядка 9 миллиардов рублей.

Трасса "Таврида" располагается на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Ее строительство началось в 2017 году.

Дорога оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех.

Трасса имеет четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость движения – 120 километров в час. Генеральным подрядчиком трассы выступает компания "ВАД".

