Путину доложили о ходе строительства трассы "Таврида"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Строители заверили Владимира Путина, что движение по трассе "Таврида", проходящей через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, откроют в сентябре 2020 года, сообщает ТАСС.

Президент РФ провел рабочую встречу с гендиректором АО "ВАД" Валерием Абрамовым и первым замгендиректора компании Виктором Переваловым.

Путин рассказал, что "несколько дней назад пролетел практически над всей трассой" и остался доволен увиденным. "Важно, чтобы в срок она была сдана", – сказал он.

Абрамов сообщил президенту, что половину специалистов наняли в Крыму. Он выразил уверенность, что основной костях сохранится и будет востребован на других дорожных проектах.

Средняя зарплата сотрудников АО "ВАД" в республике составляет 70 тысяч рублей. Абрамов заверил президента, что "в декабре следующего года трасса Таврида будет сдана в эксплуатацию".

По словам Привалова, официально трассу сдадут в декабре, однако движение на всей трассе запустят в сентябре следующего года, как только будет готова вся инфраструктура.

Трасса "Таврида" – четырехполосная дорога первой технической категории. Ее строительство началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 миллиардов рублей.

Дорога пройдет в обход населенных пунктов. Она оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что трасса уже построена на 74%. При этом подрядчик двигается в большинстве впереди графика.