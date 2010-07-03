Путину доложили о ходе строительства трассы "Таврида"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Строители заверили Владимира Путина, что движение по трассе "Таврида", проходящей через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, откроют в сентябре 2020 года, сообщает ТАСС.
Президент РФ провел рабочую встречу с гендиректором АО "ВАД" Валерием Абрамовым и первым замгендиректора компании Виктором Переваловым.
Путин рассказал, что "несколько дней назад пролетел практически над всей трассой" и остался доволен увиденным. "Важно, чтобы в срок она была сдана", – сказал он.
Абрамов сообщил президенту, что половину специалистов наняли в Крыму. Он выразил уверенность, что основной костях сохранится и будет востребован на других дорожных проектах.
Средняя зарплата сотрудников АО "ВАД" в республике составляет 70 тысяч рублей. Абрамов заверил президента, что "в декабре следующего года трасса Таврида будет сдана в эксплуатацию".
По словам Привалова, официально трассу сдадут в декабре, однако движение на всей трассе запустят в сентябре следующего года, как только будет готова вся инфраструктура.
Трасса "Таврида" – четырехполосная дорога первой технической категории. Ее строительство началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 миллиардов рублей.
Дорога пройдет в обход населенных пунктов. Она оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.
Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя – менее трех.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что трасса уже построена на 74%. При этом подрядчик двигается в большинстве впереди графика.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: